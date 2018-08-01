Balayını ertelediler

Şahin Irmak ile eşi Asena Tuğal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.
Asena Tuğal ile 21 Temmuz’da evlenen Şahin Irmak, balayını ertelediklerini söyledi: “Balayını kısa bir süreliğine erteledik. Enis Arıkan ile beraber sunduğumuz ‘Benimle Oynama’ programımız daha yeni başladı. Şimdilik çalışıyoruz. İlerleyen haftalarda nereye gideceğimize karar verip ertelediğimiz balayını yapacağız.”
Balayını ertelediler

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