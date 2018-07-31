İşte dünyanın en güzel yüzleri! Türkiye'den 5 isim listede
ABD merkezli internet sitesi "Top Beauty World" 2018’in ‘En Güzel Yüzlü' adaylarını açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. Türkiye'den de 5 isim bu listede yer buldu... İşte o liste:
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