Seçkin Piriler'in tatil keyfi
Seçkin Piriler arkadaşı Meral Kaplan ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.
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