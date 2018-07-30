Seçkin Piriler'in tatil keyfi

Seçkin Piriler arkadaşı Meral Kaplan ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

Manken Seçkin Piriler önceki gün oğlu ve oyuncu arkadaşı Meral Kaplan ile Gündoğan'daki bir beachdeydi. Tatil sezonunu Bodrum'da biraz geç açan Piriler oğlu ile birlikte suda oyunlar oynadı