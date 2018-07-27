Azra Akın, hamileliğini anlattı
Ağustos 2017'de Atakan Koru ile dünya evine giren Azra Akın, hamileliğinde 5. aya girdi. Akın, rahat bir hamilelik geçirdiğini söyledi
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