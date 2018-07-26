Alişan ve Buse Varol çiftinden ikinci balayı

Ünlü çift, Bodrum’da ikinci balayı yaşıyor.
Alişan ve Buse Varol, Bodrum’da ikinci balayı yaşıyor. Çift, önceki gün Titanic Otel’in plajında görüntülendi.
Alişan ve Buse Varol çiftinden ikinci balayı

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