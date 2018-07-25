Gülden Dudarık'ın evi yıkıldı, kardeşi ölümden döndü

İSTANBUL Beşiktaş'ta oyuncu Gülden Dudarık'ın evinin duvarı yan taraftaki inşaat çalışması sırasında yıkıldı. Yıkılan duvardan odaya beton döküldü. O sırada odada bulunan kardeşi ise duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü 14.30 sıralarında Türkali Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, oyuncu Gülden Dudarık'ın oturduğu evin yanında devam eden inşaat çalışmaları sırasında dökülen beton nedeniyle Dudarık'ın evinin duvarı yıkıldı. Odanın içine beton dolarken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Gülden Dudarık'ın evi yıkıldı, kardeşi ölümden döndü

Çok Görüntülenenler

Magazin