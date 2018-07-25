Kuveytli sosyal medya fenomenine dünyadan tepki yağıyor

Kuveyt hükümetinin Filipinli çalışanlarla ilgili reformlarını eleştiren makyaj blogger'ı Sondos Alqattan'ın çektiği videoya dünyanın dört yanından tepki yağıyor.

Instagram'da 2.3 milyon takipçisi bulunan makyaj blogger'ı Sondos Alqattan, ülkesi Kuveyt'te ev işçileri için yapılan düzenlemeler sonrasındaki açıklamalarıyla baltayı taşa vurdu.

