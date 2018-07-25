Michael Jackson'ın kızı katalog çekimi için çıplak poz verdi

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, bir ayakkabı firmasının reklamları için kamera karşısına geçti.
Markanın yüzü olarak hizmet veren Jackson, markanın yeni makosenleri tanıtıyor, ama ayaklarının üstünde değil, göğsünde!
Michael Jackson'ın kızı katalog çekimi için çıplak poz verdi

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