ABD basını: Nusret'in büyük başarısı...

Nusret Gökçe başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da dünyada gündem oldu. 35 yaşındaki işadamı, New York Post’un hazırladığı ‘En seksi ve gözde 25 bekar’ listesine girerek şaşırttı...