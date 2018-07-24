ABD basını: Nusret'in büyük başarısı...
Nusret Gökçe başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da dünyada gündem oldu. 35 yaşındaki işadamı, New York Post’un hazırladığı ‘En seksi ve gözde 25 bekar’ listesine girerek şaşırttı...
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