Joan Baez, masaya çıkıp göbek attı
Joan Baez, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.
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