Joan Baez, masaya çıkıp göbek attı

Joan Baez, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.
68 kuşağının etkileyici isimlerinden Joan Baez, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.
Joan Baez, masaya çıkıp göbek attı

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