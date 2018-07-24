Demet Şener suskunluğunu bozdu

Teve2’de yayına başlayan sevilen magazin programı 2. Sayfa’nın ilk konuğu Demet Şener oldu. Şener, bilinmeyenleri ve ayrılık sürecini anlattı. İşte ünlü ismin açıklamalarından satırbaşları…
Teve2’de yayına başlayan sevilen magazin programı 2. Sayfa’nın ilk konuğu Demet Şener oldu. Şener, bilinmeyenleri ve ayrılık sürecini anlattı. İşte ünlü ismin açıklamalarından satırbaşları…
Demet Şener suskunluğunu bozdu

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