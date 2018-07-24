Demet Şener suskunluğunu bozdu
Teve2’de yayına başlayan sevilen magazin programı 2. Sayfa’nın ilk konuğu Demet Şener oldu. Şener, bilinmeyenleri ve ayrılık sürecini anlattı. İşte ünlü ismin açıklamalarından satırbaşları…
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