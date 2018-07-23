Odun kırıp ateş yaktı! Atagül çifti tatilde

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu karavanda doğayla iç içe bir tatil yapıyor.
Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu karavanda doğayla iç içe bir tatil yapıyor.
Odun kırıp ateş yaktı! Atagül çifti tatilde

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