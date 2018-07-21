Tüm hayatı neredeyse uçakta geçiyor!
Rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ün kazanan oyuncu Meryem Uzerli, hayatının neredeyse yarısını uçakta geçiriyor.
Çok Görüntülenenler
-
Tüm hayatı neredeyse uçakta geçiyor!
-
Serel Yereli çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
-
Yaşar İpek, Serengil'i kapıda bekledi
-
Adriana Lima o anları paylaştı!
-
Didem Soydan'ın imdadına arkadaşı yetişti!
-
Ünlü çift bebeklerinin doğumundan sonra ilk defa görüntülendi!
-
İşte bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler
-
Meghan Markle bunun için azar yemiş!
-
Sinem Kobal'dan aşk paylaşımı: Benim erkeğim...
-
Cenazede barıştılar