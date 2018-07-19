Yaşar İpek, Serengil'i kapıda bekledi
Seren Serengil ve Yaşar İpek, Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü çift önceki gün de Türkbükü sahilinde görüntülendi.
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