Yaşar İpek, Serengil'i kapıda bekledi

Seren Serengil ve Yaşar İpek, Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü çift önceki gün de Türkbükü sahilinde görüntülendi.
Seren Serengil ve Yaşar İpek, Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü çift önceki gün de Türkbükü sahilinde görüntülendi.
Yaşar İpek, Serengil'i kapıda bekledi

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