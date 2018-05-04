Sinemalarda bu hafta: 13 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli 13 film vizyona girecek.
1. OYUN GECESİ
Jonathan Goldstein ile John Francis Daley'in yönettiği, Rachel McAdams ve Jason Bateman'ın başrollerini paylaştığı 'Oyun Gecesi' bu hafta izleyiciyle buluşuyor.
Sinemalarda bu hafta: 13 film vizyona girecek

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