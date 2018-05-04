Sinemalarda bu hafta: 13 film vizyona girecek
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli 13 film vizyona girecek.
Çok Görüntülenenler
-
Sinemalarda bu hafta: 13 film vizyona girecek
-
Yıllar sonra aynı yerlere gidip fotoğraf çekti
-
7 sanatçıdan 7 karma sergi
-
Olaylı derbiyi tribünden izleyen Müge Anlı sosyal medyayı salladı
-
Tüm zamanların en çok gişe yapan filmleri
-
Kokusu da tadı da enteresan! At çişi yumurtası
-
Prezervatįfi bu şekilde kullanmak aklınızın ucundan bile geçmemiştir!
-
Avlu'ya özel dev plato! Görenler inanamıyor
-
Game of Thrones’ta büyük değişim!
-
Yeşilçam flimlerinde gözden kaçan 10 çekim hatası