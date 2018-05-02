Yıllar sonra aynı yerlere gidip fotoğraf çekti
Çek Cumhuriyeti başkenti Prag'da yaşayan Musa isimli sosyal medya kullanıcısı, şehrinde çok fazla film çekildiğini fark ederek keyif veren bir projeye imza attı.
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