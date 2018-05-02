Yıllar sonra aynı yerlere gidip fotoğraf çekti

Çek Cumhuriyeti başkenti Prag'da yaşayan Musa isimli sosyal medya kullanıcısı, şehrinde çok fazla film çekildiğini fark ederek keyif veren bir projeye imza attı.
İşte filmlerin çekildiği yerleri günümüzdeki haliyle karşılaştıran Musa'nın ilgi çeken paylaşımları...
The Illusionist - Sihirbaz (2006)
Yer: Prag
Yıllar sonra aynı yerlere gidip fotoğraf çekti

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