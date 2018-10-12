Bu hafta vizyona girecek filmler (12 Ekim 2018)

Türkiye sinemalarında bu hafta 5 yeni filmin gösterimine başlanacak. Kaynak: sinemalar.com

Yol Arkadaşım 2 Film Konusu

Onur (Oğuzhan Koç) ve Şeref (İbrahim Büyükak) ilk filmde yaptıkları yolculuğun ve yaşadıkları maceranın ardından 1 yıl geçtiğinde aynı evi paylaşmaya başlamıştır. Şeref aynı zamanda Onur'un menajerliğini üstlenmiş olsa da pek başarılı olamamış, bu da Onur'un eski işine geri dönmeyi düşünmeyi başlamasına neden olmuştur. Bu sırada Şeref'in ayarladığı bir iş yüzünden turneye çıkarlar. Yolculuk her ikisi için de birçok sürpriz sunacaktır.