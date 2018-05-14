Madımak otunun bilinmeyen faydaları

Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, hipertansiyon ve kalp hastalıklarının günümüzde en çok rastlanan kronik hastalıklardan olduğunu belirterek “Doğal, mevsimsel ve yaşanan coğrafyanın mahsulleriyle beslenmek çok önemli" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, bu besinlerin çok faydalı ya da doğal oldukları anlamına gelmediğini ifade etti. Erdoğu “Uzak coğrafyalardan ithal edilen ürünler raf ömrünün uzaması için daha fazla miktarda kimyasal ilaçlara maruz kalmış olabilirler.



Bunun yanında her insan yaşadığı coğrafyanın bitki türü, gıdası ve bakteri kültürüne alışıktır. Uzak coğrafyalardan gelen bir gıdayı yediğinizde, hem bağırsak sisteminiz bundan etkilenebilir, hem de vücuda yeterli besin sağlanamayabilir. En doğru beslenme atalarınızın yemediği mahsullere karşı mesafeli durup, doğal ve yöresel ürünleri tercih etmektir” dedi.