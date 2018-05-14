Madımak otunun bilinmeyen faydaları
Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, hipertansiyon ve kalp hastalıklarının günümüzde en çok rastlanan kronik hastalıklardan olduğunu belirterek “Doğal, mevsimsel ve yaşanan coğrafyanın mahsulleriyle beslenmek çok önemli" dedi.
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