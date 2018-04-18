Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 besin

Doğru besinler sizi soğuklardan ve hastalıklardan koruyor. Peki bağışıklık sistemini en çok güçlendiren besinler hangileri? Dahiliye Uzmanı Dr. Semiha Kaplan cevapladı.
1. Sarımsak: KANSERİ ÖNLEYİCİ ETKİSİ VAR
Doğal antibakteriyel, antiviral ve antifungaldir (mantar önleyici). Sarımsak allicin içermekte olup kimyasal bir antikarsinojenik (kanser oluşumunu önleyici) etkisi vardır. Kolesterol ve kan basıncını düşürme etkisi de mevcuttur.
Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 besin

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