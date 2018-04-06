Bebeği sallayarak uyutmak zararlı mı?

"Bebek ve Uyku" konulu seminerde Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, annelerle bir araya geldi
Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "Bebek ve Uyku" konulu seminerde Bebek Uyku Danışmanı Sinem Akınal, annelerle bir araya geldi.
Bebeği sallayarak uyutmak zararlı mı?

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