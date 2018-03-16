Günde 6 tanesi kansere karşı kalkan etkisi yaratıyor

Healthy Food Style'dan aktarılanlara göre günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş...
İlk saat:
Vücudunuz sarımsağı sindirmeye başlıyor.
Günde 6 tanesi kansere karşı kalkan etkisi yaratıyor

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