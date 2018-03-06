Sıkı karın kaslarının yolu bu besinlerden geçiyor

Karın kası yapmak isteyenlerin sadece egzersiz yapması yetmiyor! İşte tüketilmesi gereken besinler...

Vücut geliştirme egzersizleri yapan kişiler için karın kası ayrı bir öneme sahip. Karın kasının gelişmesinde yapılan çalışmalar dışında dikkatli ve düzenli bir beslenme programı da uygulamak gerekiyor.