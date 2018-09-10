Orgazm esnasında gözlerinizi kapatıyorsanız...

Araştırmacılara göre, orgazm sırasında yüz ifadelerimiz kişiliğimiz ve cinsel zafiyetimiz hakkında çok şey söyleyebiliyor - ve tabii ki gerçekten zevk alıp almadığımızı da. 100 kişinin katıldığı araştırmada kişilerin cinsel yüzü ortaya çıktı.
Araştırmacılar ve seks uzmanları, cinsel yüzün kişilik hakkında çok şey söyleyebildiğine inanıyor.

Orgazm esnasında gözlerinizi kapatıyorsanız...

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