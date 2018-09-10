Orgazm esnasında gözlerinizi kapatıyorsanız...
Araştırmacılara göre, orgazm sırasında yüz ifadelerimiz kişiliğimiz ve cinsel zafiyetimiz hakkında çok şey söyleyebiliyor - ve tabii ki gerçekten zevk alıp almadığımızı da. 100 kişinin katıldığı araştırmada kişilerin cinsel yüzü ortaya çıktı.
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Orgazm esnasında gözlerinizi kapatıyorsanız...
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