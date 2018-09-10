Orgazm esnasında gözlerinizi kapatıyorsanız...

Araştırmacılara göre, orgazm sırasında yüz ifadelerimiz kişiliğimiz ve cinsel zafiyetimiz hakkında çok şey söyleyebiliyor - ve tabii ki gerçekten zevk alıp almadığımızı da. 100 kişinin katıldığı araştırmada kişilerin cinsel yüzü ortaya çıktı.