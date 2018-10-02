İstanbul Boğazı kızıla boyandı
İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görsel bir şölene dönüştü. Süleymaniye Tepesi'nden batan güneş, İstanbul semalarını ve Boğaz'ı kızıla boyadı.
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