Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın huzurunda

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir Karşıyaka'da bulunan Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın Anıtmezarını ziyaret ederek çelenk koydu, Fatiha okudu, Saygı duruşunda bulundu.
Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın huzurunda
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