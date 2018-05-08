Sosyal medyada kopartan 'Çorumlu kız' tweetleri

Çorum'da ağlayan gizemli kız sosyal medyanın da çok konuşulanları arasına girdi, pek sosyal medya kullanıcısı olayı esprili bir dille ele aldı. İşte Twitter ve Instagram'da Çorum'daki gizemli kızla ilgili yazılmış tweetler!