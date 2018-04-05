Osmangazi Üniversitesi'nde katliam: 4 ölü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.
Osmangazi Üniversitesi'nde katliam: 4 ölü
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