Kemer'de turistler köpük partisinde eğlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde, turizm sezonunun erken açılmasıyla eğlencenin vazgeçilmezi köpük partilerine de başlandı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - Sahilde yapılan köpük partisine katılan turistler, çalınan şarkılar eşliğinde dans edip, eğlendi. Bazı turistler de köpük partisi yapılırken, denize girdi.