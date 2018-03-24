İnşaat kazısında tarihi mezar bulundu
İzmit'te, bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi mezar bulundu.
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İnşaat kazısında tarihi mezar bulundu
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