İnşaat kazısında tarihi mezar bulundu

İzmit'te, bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi mezar bulundu.
Ergün AYAZ / İZMİT (Kocaeli), (DHA) - Müze Müdürlüğü yetkilileri incelemelerde bulunurken, inşaat çalışması durdu.
İnşaat kazısında tarihi mezar bulundu

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