Ara Güler doğum gününde görüntülenmişti

90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler doğum gününde görüntülenmişti.
Zeki GÜNAL -Can EROK/ İSTANBUL,(DHA) Dün gece rahatsızlanıncı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ara Güler 2 ay önce 90 yaşına girdiği doğum gününde görüntülenmişti.
Ara Güler doğum gününde görüntülenmişti

Çok Görüntülenenler

Güncel