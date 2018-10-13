Yandaş medyadan Rahip Brunson manşetleri

Yandaş ve muhalif basın ABD'li Rahip Brunson'ın serbest bırakılıp ABD'ye gönderilmesini bugün (13 Ekim 2018) çıkan gazete manşetlerinde böyle gördü:
Yandaş medyadan Rahip Brunson manşetleri

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