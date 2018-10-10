Savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan güvertesi asker dolu şekilde geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin geçişi sırasında tüm mürettebatın güvertede sıralanması dikkat çekti.
Ege Denizi'nden bugün sabah saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan güvertesi asker dolu şekilde geçti

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