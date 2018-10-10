Savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan güvertesi asker dolu şekilde geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin geçişi sırasında tüm mürettebatın güvertede sıralanması dikkat çekti.
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