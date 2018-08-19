30 Ağustos Zafer Bayramı provası yapıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi'nde tören provası yapıldı.
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30 Ağustos Zafer Bayramı provası yapıldı
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