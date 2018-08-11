Dolar ve euro neye göre yükselir, neye göre düşer?
Döviz önünü alamadığımız hızda yükseliyor. Peki neden yükseliyor?
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