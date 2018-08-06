Hobi olarak topraksız çilek üretimine başladı şimdi yetiştiremiyor

Niğde'de hobi olarak 400 metrekarelik alanda, boru içinde çilek yetiştirmeye başlayan Ömer Akın, rekoltenin yüksek olması ve ürünün ilgi görmesi üzerine 40 hektarda topraksız üretim için hazırlık yaptıklarını söyledi.
Adnan ÇELEBİ / NİĞDE, (DHA)- 400 metrekarelik serada, boru içinde hobi olarak çilek üretimine başlayan un değirmeni sahibi Ömer Akın'ın hasat ettiği çilekler büyük ilgi gördü. Akın, çilek satışından elde ettiği gelirin iyi olması üzerine daha geniş alanda üretim için harekete geçti.
Hobi olarak topraksız çilek üretimine başladı şimdi yetiştiremiyor

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