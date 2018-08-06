Hobi olarak topraksız çilek üretimine başladı şimdi yetiştiremiyor
Niğde'de hobi olarak 400 metrekarelik alanda, boru içinde çilek yetiştirmeye başlayan Ömer Akın, rekoltenin yüksek olması ve ürünün ilgi görmesi üzerine 40 hektarda topraksız üretim için hazırlık yaptıklarını söyledi.
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