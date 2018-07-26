Otelin içinde polisi şaşkına çeviren görüntü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde apart oteldeki özel odada iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren E.A., gözaltına alındı.
Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - Polis ekiplerinin yaptığı aramada, saksılar içerisinde 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Otelin içinde polisi şaşkına çeviren görüntü

Çok Görüntülenenler

Güncel