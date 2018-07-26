Otelin içinde polisi şaşkına çeviren görüntü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde apart oteldeki özel odada iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren E.A., gözaltına alındı.
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Otelin içinde polisi şaşkına çeviren görüntü
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