Sivas'taki Hobbit Köyü'nden kareler

Sivas Belediyesi, dünya çapında gişe rekoru kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerdeki 'Hobbit' karakterlerinin yaşadığı evlerden esinlenerek Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na inşa ettiği yamaç evleri oldukça ilgi görüyor.