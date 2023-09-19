Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme: 'Azami prim tutarı' detayı

Trafik sigortasında poliçe kesilememesi yönündeki tartışmalara çözüm olması amacıyla SEDDK tarafından 'Trafik Teklif Platformu' için ilk adım atılarak yönetmelikle ilgili süreç resmen başlatıldı.

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Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme: 'Azami prim tutarı' detayı - Resim: 1

Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

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Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme: 'Azami prim tutarı' detayı - Resim: 2

SEDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğiyle "Sigorta primlerinin tespiti esasları" başlıklı maddeye bir cümle eklendi.

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Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme: 'Azami prim tutarı' detayı - Resim: 3

Buna göre, SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.

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Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme: 'Azami prim tutarı' detayı - Resim: 4

HAYATA GEÇİRİLİYOR

Son olarak, trafik sigortasında poliçe kesilememesi yönündeki tartışmalara çözüm olması amacıyla SEDDK tarafından “Trafik Teklif Platformu” gündeme gelmişti.

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