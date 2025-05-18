Zorluk Büyük Başarı Getirdi, 70 Günde Yapılan Hasadı 1 Aya İndirdi! Ailece Staj Yaptılar
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde çiftçilikle uğraşan Halil Kaya, yaklaşık bir dönümlük serasında topraksız tarım yöntemini kullanarak üretimde dikkat çekici bir başarıya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Halil Kaya, geleneksel yöntemlerle 70 günde yetişen marulu, topraksız sulama sistemiyle sadece 30 günde hasat etmeyi başardı. Çocukluk yaşlarından bu yana ailesiyle birlikte tarım faaliyetlerinin içinde olan Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün üretim ve istihdam odaklı sera projesine dahil olarak modern tarım tekniklerine geçiş yaptı. Yetiştirdiği salatalıkların bulunduğu bahçesinin bitişiğine, Yavuzeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün desteğiyle hayalini kurduğu serayı inşa etti. Kurulumun ardından sera içi sistemleri de tamamlayan Kaya, yeni yöntemlerle üretime başladı.
TOPRAKSIZ YÖNTEMLE DAHA KISA SÜREDE HASAT YAPMAYI BAŞARDI
Yaklaşık bin metrekarelik alanda marul ve salatalık üretimine odaklanan Kaya, verimi artırmak ve ürün süresini azaltmak için alternatif yöntemleri araştırmaya koyuldu. Bu süreçte topraksız sulu tarımın avantajlarını fark etti. Gerek aldığı teorik eğitimlerle gerekse bire bir uygulamalı deneyimlerle kendini geliştiren Kaya, serasının bir bölümünde kıvırcık marul üretmeye başladı. İlk üretiminde beklediğinin ötesinde bir başarı yakaladı.
Yıllardır tarımla iç içe olan Halil Kaya, son dönemde kazandığı bilgileri uygulamaya dökerek marul üretiminde verim artışı sağladı. Topraklı sistemde yaklaşık 70 gün süren yetişme sürecini, topraksız tarımda 30 güne düşürdü.
İLK HASAT İÇİN GÜN SAYIYOR
Topraksız tarım sistemi sayesinde üretim süresini neredeyse yarı yarıya azaltan Kaya, kısa süre içerisinde ilk ürünlerini toplamaya hazırlanıyor. Şimdiden başka ürünlerle de bu modeli denemek için araştırmalar yapmaya başlayan Kaya, bu girişimiyle bölgedeki birçok çiftçiye de ilham verdi.
AİLECE STAJ YAPTILAR
Gelecek dönemde üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Halil Kaya, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
Ailecek adeta staj gördük. Şanlıurfa'da bire bir uygulamalı eğitim aldım. Daha sonra seramı kurdum. Tarif ve danışmalarla topraksız tarım serasını kurdum. İlk hasadımız olacak. İlk hasatta genelde başarılı olunmaz ama çok şükür biz başarılı olduk.