Zorluk Büyük Başarı Getirdi, 70 Günde Yapılan Hasadı 1 Aya İndirdi! Ailece Staj Yaptılar

Halil Kaya, geleneksel yöntemlerle 70 günde yetişen marulu, topraksız sulama sistemiyle sadece 30 günde hasat etmeyi başardı. Çocukluk yaşlarından bu yana ailesiyle birlikte tarım faaliyetlerinin içinde olan Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün üretim ve istihdam odaklı sera projesine dahil olarak modern tarım tekniklerine geçiş yaptı. Yetiştirdiği salatalıkların bulunduğu bahçesinin bitişiğine, Yavuzeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün desteğiyle hayalini kurduğu serayı inşa etti. Kurulumun ardından sera içi sistemleri de tamamlayan Kaya, yeni yöntemlerle üretime başladı.