Zorlu Holding Gözünü Kararttı: Zorlu AVM Satılıyor! Piyasa Ayağa Kalktı, İstenen Rakam Dudak Uçuklattı
Zorlu Holding’in İstanbul’un en ünlü AVM’si için satış kararı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dudak uçuklatan rakama satışa çıkarıldığı öne sürülen Zorlu AVM’den elde edilecek gelirin Vestel’in zararlarını kapatmak için kullanılacağı iddia edildi.
Kaynak: Nefes Gazetesi
Zorlu Holding ve bağlı şirketleriyle ilgili peş peşe gelen sarsıcı haberlere bir yenisi daha eklendi. Holdingin devasa borç yükü, işten çıkarma planları ve özellikle iştiraki Vestel’deki rekor zararın ardından, şimdi de İstanbul’un en prestijli yaşam ve alışveriş merkezlerinden biri olan Zorlu AVM’nin satışa çıkarıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kulislerde Zorlu AVM için dudak uçuklatan bir rakam konuşuluyor.
ZORLU AVM DUDAK UÇUKLATAN RAKAMA SATILIYOR
Nefes Gazetesi’nden Ali Öztürk’ün özel haberine göre, Zorlu Holding’e bağlı olan ve yapım maliyeti arsa bedeli dahil yaklaşık 3.5 milyar doları bulduğu belirtilen dev Zorlu Center projesinin en önemli ve en çok gelir getiren kısımlarından biri olan alışveriş merkezi (AVM) bölümünün satışı masada. İstanbul’un lüks tüketim ve sosyal yaşamının kalbinin attığı noktalardan biri olan Zorlu AVM için konuşulan 1.5 milyar Euro’luk (yaklaşık 50 milyar TL) potansiyel satış bedeli, iddianın ciddiyetini ve büyüklüğünü gözler önüne serdi.
SATIŞIN PERDE ARKASINDA VESTEL Mİ VAR?
Kulislerde dolaşan en güçlü iddiaya göre, bu dev satış hamlesinin arkasındaki temel neden, Zorlu Holding’in bir diğer önemli iştiraki olan ve son dönemde büyük zararlar açıklayan Vestel için kaynak yaratma amacı. Zorlu AVM’nin satışından elde edilecek gelirin, Vestel’in finansal yapısını güçlendirmek, borçlarını hafifletmek ve planlanan yeni yatırımlar için kullanılması hedefleniyor.
Bu iddia, daha önce gündeme gelen Vestel’deki 2 bin kişilik işten çıkarma planı ve 5 milyar TL’lik ilk çeyrek zararıyla birleştiğinde, Zorlu Grubu’nun Vestel’i ayakta tutmak için ne denli kritik adımlar atmaya hazırlandığını gösteriyor.
GÖZLER ZORLU HOLDİNG’E ÇEVRİLDİ
İstanbul’un siluetine damga vuran ve yıllık milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Zorlu AVM’nin satışıyla ilgili bu çarpıcı iddialar hakkında Zorlu Holding tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak haberin duyulmasıyla birlikte, iddia hem finans piyasalarında hem de iş dünyasında, özellikle perakende ve gayrimenkul sektörlerinde büyük yankı uyandırdı.