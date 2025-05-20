Zorlu Holding Gözünü Kararttı: Zorlu AVM Satılıyor! Piyasa Ayağa Kalktı, İstenen Rakam Dudak Uçuklattı

SATIŞIN PERDE ARKASINDA VESTEL Mİ VAR?

Kulislerde dolaşan en güçlü iddiaya göre, bu dev satış hamlesinin arkasındaki temel neden, Zorlu Holding’in bir diğer önemli iştiraki olan ve son dönemde büyük zararlar açıklayan Vestel için kaynak yaratma amacı. Zorlu AVM’nin satışından elde edilecek gelirin, Vestel’in finansal yapısını güçlendirmek, borçlarını hafifletmek ve planlanan yeni yatırımlar için kullanılması hedefleniyor.

Bu iddia, daha önce gündeme gelen Vestel’deki 2 bin kişilik işten çıkarma planı ve 5 milyar TL’lik ilk çeyrek zararıyla birleştiğinde, Zorlu Grubu’nun Vestel’i ayakta tutmak için ne denli kritik adımlar atmaya hazırlandığını gösteriyor.