Ziraat Bankası'ndan emekliye 2023'te zamlı promosyon
2023 yılıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zamların ardından promosyon tutarlarında da güncellemeye gidildi. İşte Ziraat Bankası'nın emekli müşterilerine ödeyeceği yeni promosyon tutarı...
Milyonlarca emekli 2022'de promosyon kampanyalarından faydalanırken, ödenecek ücretlerin 2023'te ne olacağı merak konusuydu.
Emeklilere yapılan yüzde 30 zammın ardından bazı bankalar 2023'te promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti.
Türkiye'nin en fazla müşteriye sahip bankası olan Ziraat Bankası da 2023 emekli promosyonunda güncellemeler yaptı. İşte 2023 itibariyle emekliye ödenecek ücret...
Bankadan yapılan açıklamada, promosyondan faydalanmak isteyen müşterilere şu uyarıda bulunuldu:
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.