Ziraat Bankası Bütün Tuşlara Bastı: Resmen Hepsi Bedava Oldu!
Ziraat Bankası, tüketicilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla geliştirdiği Süper Şube hizmetiyle bankalar arasında rekabeti kızıştırmaya başladı. Bankanın yeni hizmeti, masrafsız işlemler ve cazip avantajlarıyla müşterilere kolaylık sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan kredi faiz oranları ve bankacılık işlemlerindeki yüksek ücretler, vatandaşların mali durumlarına ek yük getirmeye devam ediyor. Müşteriye ek masraf getiren banka işlemleri ve kart aidatı gibi durumlara ilişkin olarak, Ziraat Bankası’ndan Süper Şube hamlesi geldi. İnternet ve mobil bankacılık platformları üzerinden erişilebilen bu hizmet, maliyet avantajları ve işlem kolaylık sağlıyor.
KREDİ KARTI AİDATI YOK
Süper Şube kullanıcıları, ek kartlar haricinde kredi kartı aidatından tamamen muaf tutuluyor. Ayrıca, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde 4 taksite kadar ücretsiz taksitlendirme imkanı sunuluyor. Bu özellik, kart sahiplerine alışverişlerinde finansal esneklik sağlıyor.
HEPSİ BEDAVA OLDU
Ziraat Bankası'nın Süper Şube hizmeti, birçok işlemde ücretsiz seçenekler sunuyor:
Para Transferleri: Ziraat Bankası hesapları arasındaki para transferleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden masrafsız bir şekilde yapılabiliyor.
Para Çekme İşlemleri: Şubelerden yapılan para çekme işlemlerinde ek bir ücret alınmazken, kamu bankası ATM’lerinden gerçekleştirilen para çekme ve yatırma işlemleri de ücretsiz olarak sunuluyor.
Masrafsız Bankacılık: SWIFT ve döviz işlemleri dışında, birçok bankacılık işlemi müşterilere herhangi bir ek maliyet yaratmadan gerçekleştiriliyor.
KAMU ATM’LERİNDE DE ÜCRETSİZ
Ziraat Bankası müşterileri, kamu bankalarına ait ATM’lerden masraf ödemeden para çekme ve yatırma işlemleri yapabiliyor.