Ziraat Bankası Bütün Tuşlara Bastı: Resmen Hepsi Bedava Oldu!

HEPSİ BEDAVA OLDU

Ziraat Bankası'nın Süper Şube hizmeti, birçok işlemde ücretsiz seçenekler sunuyor:

Para Transferleri: Ziraat Bankası hesapları arasındaki para transferleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden masrafsız bir şekilde yapılabiliyor.

Para Çekme İşlemleri: Şubelerden yapılan para çekme işlemlerinde ek bir ücret alınmazken, kamu bankası ATM’lerinden gerçekleştirilen para çekme ve yatırma işlemleri de ücretsiz olarak sunuluyor.

Masrafsız Bankacılık: SWIFT ve döviz işlemleri dışında, birçok bankacılık işlemi müşterilere herhangi bir ek maliyet yaratmadan gerçekleştiriliyor.