Ziraat Bankası Aracı Olanlara Kampanya Başlattı! Nakit Olarak Ödeniyor
M Oil'den Ziraat Bankası'na ait Bankkart sahiplerine özel yeni kampanya.
Son dönemde çok sayıda banka yaptığı kampanyalarla dikkat çekiyor. Yeni kampanya başlatan Ziraat Bankası özellikle araç sahiplerini çok sevindirecek.
Ziraat Bankası ve M Oil işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında Bankkart kullanıcıları 240 liraya kadar Bankkart lira kazanabiliyor
Ziraat Bankası ve M Oil işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında Bankkart kullanıcıları 240 liraya kadar Bankkart lira kazanabiliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim-15 Kasım arasında geçerli olacak kampanyada, Ziraat Bankkart ile Bankkart POS'undan farklı günlerde ve tek seferde yapılan 800 lira ve üzeri dördüncü akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde 240 liraya kadar Bankkart Lira hediye ediliyor.
Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin, akaryakıt ya da otogaz alışverişini gerçekleştirmeden önce Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya Ziraat Bankası'na kayıtlı telefon numaralarından MOIL yazıp 4757'ye SMS göndermeleri gerekiyor.
Aynı gün içerisinde yapılan 800 Lira ve üzeri harcamalardan sadece bir tanesinin dahil edildiği kampanyada, ödül kazanımına ilişkin bilgiler slip üzerinde ve Bankkart Mobil'de yer alırken, SMS yoluyla da bilgilendirme yapılıyor. Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liralar 22 Kasım'da yüklenecek ve 22 Aralık'a kadar Bankkart anlaşmalı M Oil istasyonlarında akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde kullanılabilecek.
Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahiplerinin hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile dahil olabildiği kampanyaya ücretsiz Bankkart sahipleri katılamıyor. Sadece asıl kart sahiplerine hitap eden kampanyada, ek ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibinin harcamalarına dahil ediliyor.