Ziraat Bankası Aracı Olanlara Kampanya Başlattı! Nakit Olarak Ödeniyor

Ziraat Bankası ve M Oil işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında Bankkart kullanıcıları 240 liraya kadar Bankkart lira kazanabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim-15 Kasım arasında geçerli olacak kampanyada, Ziraat Bankkart ile Bankkart POS'undan farklı günlerde ve tek seferde yapılan 800 lira ve üzeri dördüncü akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde 240 liraya kadar Bankkart Lira hediye ediliyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin, akaryakıt ya da otogaz alışverişini gerçekleştirmeden önce Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya Ziraat Bankası'na kayıtlı telefon numaralarından MOIL yazıp 4757'ye SMS göndermeleri gerekiyor.