Zincir marketler kampanyalarını duyurdu: Hangisi, kaç üründe, ne kadar indirim yapıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen günlerde yaptığı açıklamada, piyasadaki mevcut fiyatların artık içselleştirildiğini ve bunun üzerine gelecek fiyat artışlarının makul kabul edilemeyeceğini belirterek, gıda perakendecileriyle görüştüğünü bildirmişti. Gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre artırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunan Nebati, “Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” ifadesini kullanmıştı.