Zincir marketler kampanyalarını duyurdu: Hangisi, kaç üründe, ne kadar indirim yapıyor?
Şok, Migros, CarrefourSA, A101 ve Happy Center gibi Türkiye'nin perakende sektöründe en yaygın şube ağına sahip marketleri, ocak ayında indirim ve fiyat sabitleme uygulamasına gitti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen günlerde yaptığı açıklamada, piyasadaki mevcut fiyatların artık içselleştirildiğini ve bunun üzerine gelecek fiyat artışlarının makul kabul edilemeyeceğini belirterek, gıda perakendecileriyle görüştüğünü bildirmişti. Gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre artırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunan Nebati, “Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” ifadesini kullanmıştı.
MÜSİAD’ın genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda konuşan Nebati “Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum” ifadesini kullandı.
İşte marketlerden yapılan açıklamalar ve indirimlerin detayları:
ŞOK Market: Bin üründe fiyat değişmeyecek
Düşük fiyat politakası ile ocak ayı boyunca fiyatları sabitlediklerini açıklayan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık.
Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak” dedi. Açıklamaya göre pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen ürünlerde ocak sonuna kadar fiyatlar artmayacak." dedi.