Zamla ilgili detaylar netleşiyor: İşte konuşulan en düşük emekli maaşı
Enflasyon verilerinin açıklanması sonrası tüm gözler, temmuz ayında açıklanması beklenen emekli maaşı zammına çevrildi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni tutar, 11 bin 402 lira oldu. Peki emeklilere ne kadar ara zam yapılacak?
CNN Türk'te yer alan habere göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "11 bin 402 TL rakamı piyasanın fiyatladığı bir rakamdı. Beklentilerin biraz daha üzerinde bir rakam olarak ortaya çıktı. 10 bin TL’yi geçmeyeceğine yönelik rakamlar telaffuz ediliyordu. 11 bin 402 TL vatandaşın alım gücünü koruyan bir fiyat olarak ortaya çıktı.
Önümüzdeki dönemde enflasyonla etkili mücadele ile birlikte alım gücünün korunacağını söyleyebiliriz.
'ENFLASYONUN İKİ KATI ARTIŞ YAPILDI'
Bu ara bir zam. Geçen dönem ara zammına göre yüzde 107’lik bir artış söz konusu. Enflasyonun da ilk 5 ay itibarıyla yüzde 15’ler seviyesinde gerçekleştiği, haziranı da katarsak tahminlerle birlikte yüzde 17’ler seviyesinde bir enflasyonu beklediğimizde yapılan bu 34’lük artış oranı enflasyonun iki katı şeklinde yapıldı. Enflasyonun bir katını devletimiz sosyal refah payı düzenlemesi ile yapmış oldu.