Zam yağmuru! 700'den fazla ürünün fiyatı bir gecede değişti

Asgari ücrete yapılan zammın ardından zincir marketlerde 700'den fazla ürüne zam geldi.

Zam Market
Son Güncelleme:
Zam yağmuru! 700'den fazla ürünün fiyatı bir gecede değişti - Resim: 1

Yeni asgari ücret vatandaşın cebine girmeden eridi. Zam trafiği 2024'te de hız kesmeden devam ediyor. Zincir marketlerde 700'ü aşkın ürün 1 gecede etiket değişikliğine gitti.

1 7
Zam yağmuru! 700'den fazla ürünün fiyatı bir gecede değişti - Resim: 2

Show Haber'in haberine göre, 2023 yılının sonunda başlayan zam trafiği 2024'te de hız kesmeden devam ediyor. Bu kez en çok zamlanan ürünler tereyağı, peynir süt olarak belirlendi.

2 7
Zam yağmuru! 700'den fazla ürünün fiyatı bir gecede değişti - Resim: 3

Yumurta fiyatları da yerinde durmadı. Dün 54 liraya satılan bir ürün bugün 74 lira oldu.

3 7
Zam yağmuru! 700'den fazla ürünün fiyatı bir gecede değişti - Resim: 4

Çiğ sütteki artışın ardından fiyatlar adeta uçuşa geçti. 150 liraya satılan bir yoğurt 220 lira oldu. Bir gecede neredeyse 70 lira zamlandı.

4 7
Zam yağmuru! 700'den fazla ürünün fiyatı bir gecede değişti - Resim: 5

950 gramlık bir tereyağı 3 gün önce alsaydınız 352 lira 50 kuruştu. Ancak bugünkü fiyatı 418 lira oldu.

5 7
Zam yağmuru! 700'den fazla ürünün fiyatı bir gecede değişti - Resim: 6

Bir beyaz peynirin fiyatı ise 159 lira 50 kuruştan 190 liraya yükseldi. Yani 30 lira zamlandı. 1 kiloluk kaşar peynirin eski fiyatı 120 liraydı. O da artık 160 lira oldu.

6 7
Zam yağmuru! 700'den fazla ürünün fiyatı bir gecede değişti - Resim: 7

Yani tek seferde 40 lira arttı. Damacana suda da durum değişmedi. 19 litrelik bir suyun fiyatı 70 liradan 100 liraya çıktı.

7 7