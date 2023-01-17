Zam pazarlığı başlıyor: Yüz binlerce çalışanın maaşı değişecek
700 binden fazla kamu işçisinin beklediği gün geldi. Kamuda çalışan işçilerin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranı için Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bugün başlıyor.
Yüz binlerce kamu işçisine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranı için geri sayım başladı. Başta karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamu işçilerinin iki yılda alacakları zam oranları belirlenecek.
ZAM GÖRÜŞMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, Konfederasyon bünyesinde kurulan komisyon, Çerçeve Protokole dair talepleri belirlemek için bugün toplanacak.
Genel Başkan Ergün Atalay'ın da katılacağı toplantıyla kamu işçisinin 2023-2025 dönemindeki ücret zammını ve sosyal haklarını içeren talepleri belirleyecek olan TÜRK-İŞ, hazırlayacağı taslak metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.
"ANLAŞMANIN BİR AN EVVEL UZLAŞIYLA İMZALANMASINI İSTİYORUZ"
Genel Mali Sekreter Ağar, önceki dönemlerde yaklaşık 200 bin civarında işçiyi ilgilendiren görüşmelerin, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.