Zam pazarlığı başlıyor: Yüz binlerce çalışanın maaşı değişecek

Yüz binlerce kamu işçisine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranı için geri sayım başladı. Başta karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamu işçilerinin iki yılda alacakları zam oranları belirlenecek.