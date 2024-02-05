Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi iktidarın emekli maaşlarına yeni bir zam yapması beklenirken, masada iki başka formülün de bulunduğu ortaya çıktı.

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Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde - Resim: 1

Resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanan Türkiye'de emekli maaşlarına yüzde 49.25 zam yapılması, yetersizliği nedeniyle tepki çekmişti.

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Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde - Resim: 2

Gelişmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 senesini 'emekli yılı' ilan etmesinin altını doldurmadığı savunulmuştu.

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Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde - Resim: 3

Yerel seçim öncesi en düşük emekli maaşının 17 bin 2 TL'lik asgari ücrete eşitlenmesi gibi senaryolar gündemdeyken, bayramlarda ödenen ikramiyeler de masaya getirildi.

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Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde - Resim: 4

Bu kapsamda yeni dönemde ikramiyelere bir artış yapılması bekleniyor. İki farklı formül gündeme geldi.

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Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde - Resim: 5

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz söz konusu iki formülü anlattı.

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Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde - Resim: 6

BİRİNCİ FORMÜL

Yılman, birinci formülü şöyle anlattı: "Birincisi bu rakama yüzde 50 zam yapılması o da bin TL fark ile 3 bin TL’ye yükselmesi söz konusudur.

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Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde - Resim: 7

Peki neden yüzde 50 dersek geçtiğimiz dönemde yüzde 37,57 enflasyon rakamına ve yüzde 11,68’lik refah payı eklentisi ile buradaki toplam tüm emeklilerimiz ayrıt edilmeksizin maaşlarına yüzde 49,25 oranına zam yapılmıştı.

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Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde - Resim: 8

Emekli ikramiyelerine yüzde 50 artış olma durumunun buna istinaden olabileceğini söyleyebiliriz."

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Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde - Resim: 9

İKİNCİ FORMÜL

İkinci alternatif olarak bir kereye mahsus Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden 5 bin TL verildiğini anlatan Yılman, "Burada da çalışan çalışmayan ayırt etmeksizin tüm emeklilerimizi kapsayan bir uygulama olmuştu.

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Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde - Resim: 10

Belki şu an verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi yüzde 150 artış ile 5 bin Türk lirası olabilir" ifadesini kullandı.

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