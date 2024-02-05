Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde
Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi iktidarın emekli maaşlarına yeni bir zam yapması beklenirken, masada iki başka formülün de bulunduğu ortaya çıktı.
Resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanan Türkiye'de emekli maaşlarına yüzde 49.25 zam yapılması, yetersizliği nedeniyle tepki çekmişti.
Gelişmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 senesini 'emekli yılı' ilan etmesinin altını doldurmadığı savunulmuştu.
Yerel seçim öncesi en düşük emekli maaşının 17 bin 2 TL'lik asgari ücrete eşitlenmesi gibi senaryolar gündemdeyken, bayramlarda ödenen ikramiyeler de masaya getirildi.
Bu kapsamda yeni dönemde ikramiyelere bir artış yapılması bekleniyor. İki farklı formül gündeme geldi.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz söz konusu iki formülü anlattı.
BİRİNCİ FORMÜL
Yılman, birinci formülü şöyle anlattı: "Birincisi bu rakama yüzde 50 zam yapılması o da bin TL fark ile 3 bin TL’ye yükselmesi söz konusudur.
Peki neden yüzde 50 dersek geçtiğimiz dönemde yüzde 37,57 enflasyon rakamına ve yüzde 11,68’lik refah payı eklentisi ile buradaki toplam tüm emeklilerimiz ayrıt edilmeksizin maaşlarına yüzde 49,25 oranına zam yapılmıştı.
Emekli ikramiyelerine yüzde 50 artış olma durumunun buna istinaden olabileceğini söyleyebiliriz."
İKİNCİ FORMÜL
İkinci alternatif olarak bir kereye mahsus Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden 5 bin TL verildiğini anlatan Yılman, "Burada da çalışan çalışmayan ayırt etmeksizin tüm emeklilerimizi kapsayan bir uygulama olmuştu.
Belki şu an verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi yüzde 150 artış ile 5 bin Türk lirası olabilir" ifadesini kullandı.