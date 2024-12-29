Yüzde 43 Zam Geldi! 1 Ocak’tan İtibaren Acı Acı Çalacak

ÖİV ZAMMI YOLDA

2021 yılından bu yana tüm mobil hat ve internet kullanıcılarından alınan yüzde 10 oranındaki Özel İletişim Vergisi uygulaması ise 2025 yılında da devam edecek. Ayrıca, yüzde 10’luk mevcut ÖİV oranının yeniden değerleme oranına göre zamlanması da gündemde.