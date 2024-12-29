Yüzde 43 Zam Geldi! 1 Ocak’tan İtibaren Acı Acı Çalacak
GSM operatörlerinin kullanıcılarından tahsil ettiği Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 2025 yılında zamlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca telefon sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni mobil telefon hattı alacak olanlar, artan ÖİV tarifesi üzerinden ödeme yapacak. İşte ayrıntılar...
ÖİV ÜCRETİ 575 TL’YE ÇIKIYOR
2024 yılında 400 TL olarak belirlenen Özel İletişim Vergisi, 2025 yılı için yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, yeni telefon hattı alacak vatandaşlardan alınacak ÖİV tutarı 575 TL olacak.
YENİ HAT SAHİPLERİNİN ÖDEYECEĞİ TUTAR BELLİ OLDU
Gazetecilerplatformu’nda yer alan bilgilere göre, yeni mobil hat alımlarında uygulanacak olan 575 TL’lik ÖİV, 12 ay boyunca aylık 48 TL olarak faturaya yansıtılacak. Böylece yeni hat sahipleri bu vergiyi taksitli bir şekilde ödeyebilecek.
ÖİV ZAMMI YOLDA
2021 yılından bu yana tüm mobil hat ve internet kullanıcılarından alınan yüzde 10 oranındaki Özel İletişim Vergisi uygulaması ise 2025 yılında da devam edecek. Ayrıca, yüzde 10’luk mevcut ÖİV oranının yeniden değerleme oranına göre zamlanması da gündemde.