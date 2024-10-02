Yüzde 30 Daha Fazla Emekli Maaşı Almanın Formülü Ortaya Çıktı: Hemen Bunu Yapın

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, daha fazla emekli maaşı almanın formülünü ilk kez açıkladı. Milyonları uyararak o detaya dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Erdursun Emekli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli maaşı SSK Bağkur
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Yüzde 30 Daha Fazla Emekli Maaşı Almanın Formülü Ortaya Çıktı: Hemen Bunu Yapın - Resim: 1

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden emekli olacakların merak ettiği 'SSK'dan mı yoksa Bağkur'dan mı emekli olmak daha avantajlı?' sorusuna yanıt verdi. Erdursun, ikisinin arasında yüzde 25-30 arasında değişen maaş farklılığına dikkat çekerek milyonları uyardı. Kimsenin fark etmediği o detayı örneklerle açıklayan Erdursun, bu şekilde emekli olanların daha fazla prim ödeyip daha az emekli aylığı aldığının altını çizdi.

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Yüzde 30 Daha Fazla Emekli Maaşı Almanın Formülü Ortaya Çıktı: Hemen Bunu Yapın - Resim: 2

Örneklerle durumu açıklayan Erdursun, "1 Ağustos 1998'de sigortalı olmuş 20 Mayıs 1980 doğumlu bir kadın şirket ortağı ve son 1260 günden fazla Bağ-Kur'u prim günü var. SSK'da 2299, Bağ-Kur'da ödenmiş 2521 günü var. SSK'lı çalıştığı dönemde yüksek ücretlerle çalışmış, Bağ-Kur primlerini asgariden ödemiş. Bağ-Kur'dan 6 yıl 7 ay 10 gün SSK'dan ise 3 yıl 6 ay 1 gün prim ödeyerek emekli olabilecek" dedi.

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Yüzde 30 Daha Fazla Emekli Maaşı Almanın Formülü Ortaya Çıktı: Hemen Bunu Yapın - Resim: 3

"YÜZDE 30 DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALABİLECEK"

SSK'dan emekli olmayı tercih ederse Bağ-kur'a göre 3 yıl 1 ay 9 gün erken emekli olabileceğini söyleyen Erdursun, "Yani 38 ay erken emekli olup 38 ay emekli aylığı alırken 38 ay Bağ-kur primi ödemeyecek. Aynı zamanda SSK'dan emekli olduğunda Bağ-Kur'a göre %25-30 arası daha yüksek emekli aylığı alabilecek" açıklamasında bulundu.

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Yüzde 30 Daha Fazla Emekli Maaşı Almanın Formülü Ortaya Çıktı: Hemen Bunu Yapın - Resim: 4

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YAPILMADI"

Bağ-Kur'dan prim ödeyip emekli olanları cezalandıran bir sistem olduğunun altını çizen Erdursun, "Daha fazla prim ödeyip daha az emekli aylığı alıyorlar. Çalışma Bakanı Bağ-Kur'da prim indirimine gidileceğini bir kaç kez açıkladı ancak herhangi bir çalışma yapılmadı" dedi.

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Yüzde 30 Daha Fazla Emekli Maaşı Almanın Formülü Ortaya Çıktı: Hemen Bunu Yapın - Resim: 5

Erdursun ayrıca, Bağ-Kur'dan 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan kadınlar 7200, erkekler 9000 günle, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlarda ise kadın erkek ayrımı olmaksızın 9000 prim günüyle emekli olabileceklerini belirtti.

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