Yüzde 30 Daha Fazla Emekli Maaşı Almanın Formülü Ortaya Çıktı: Hemen Bunu Yapın
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, daha fazla emekli maaşı almanın formülünü ilk kez açıkladı. Milyonları uyararak o detaya dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden emekli olacakların merak ettiği 'SSK'dan mı yoksa Bağkur'dan mı emekli olmak daha avantajlı?' sorusuna yanıt verdi. Erdursun, ikisinin arasında yüzde 25-30 arasında değişen maaş farklılığına dikkat çekerek milyonları uyardı. Kimsenin fark etmediği o detayı örneklerle açıklayan Erdursun, bu şekilde emekli olanların daha fazla prim ödeyip daha az emekli aylığı aldığının altını çizdi.
Örneklerle durumu açıklayan Erdursun, "1 Ağustos 1998'de sigortalı olmuş 20 Mayıs 1980 doğumlu bir kadın şirket ortağı ve son 1260 günden fazla Bağ-Kur'u prim günü var. SSK'da 2299, Bağ-Kur'da ödenmiş 2521 günü var. SSK'lı çalıştığı dönemde yüksek ücretlerle çalışmış, Bağ-Kur primlerini asgariden ödemiş. Bağ-Kur'dan 6 yıl 7 ay 10 gün SSK'dan ise 3 yıl 6 ay 1 gün prim ödeyerek emekli olabilecek" dedi.
"YÜZDE 30 DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALABİLECEK"
SSK'dan emekli olmayı tercih ederse Bağ-kur'a göre 3 yıl 1 ay 9 gün erken emekli olabileceğini söyleyen Erdursun, "Yani 38 ay erken emekli olup 38 ay emekli aylığı alırken 38 ay Bağ-kur primi ödemeyecek. Aynı zamanda SSK'dan emekli olduğunda Bağ-Kur'a göre %25-30 arası daha yüksek emekli aylığı alabilecek" açıklamasında bulundu.
"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YAPILMADI"
Bağ-Kur'dan prim ödeyip emekli olanları cezalandıran bir sistem olduğunun altını çizen Erdursun, "Daha fazla prim ödeyip daha az emekli aylığı alıyorlar. Çalışma Bakanı Bağ-Kur'da prim indirimine gidileceğini bir kaç kez açıkladı ancak herhangi bir çalışma yapılmadı" dedi.
Erdursun ayrıca, Bağ-Kur'dan 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan kadınlar 7200, erkekler 9000 günle, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlarda ise kadın erkek ayrımı olmaksızın 9000 prim günüyle emekli olabileceklerini belirtti.