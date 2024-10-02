Yüzde 30 Daha Fazla Emekli Maaşı Almanın Formülü Ortaya Çıktı: Hemen Bunu Yapın

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden emekli olacakların merak ettiği 'SSK'dan mı yoksa Bağkur'dan mı emekli olmak daha avantajlı?' sorusuna yanıt verdi. Erdursun, ikisinin arasında yüzde 25-30 arasında değişen maaş farklılığına dikkat çekerek milyonları uyardı. Kimsenin fark etmediği o detayı örneklerle açıklayan Erdursun, bu şekilde emekli olanların daha fazla prim ödeyip daha az emekli aylığı aldığının altını çizdi.